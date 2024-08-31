Osmaniye\'de yağmur suyu mazgalına düşen yavru kediler kurtarıldı

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OSMANİYE'de bir apartman önündeki yağmur suyu mazgalına düşen yavru kediler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kediler, kontrol amaçlı veteriner hekime götürüldü.

Hacıosmanlı Mahallesi 4005 sokakta bulunan bir apartman önündeki yağmur suyu mazgalından kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar sokak canlarını kurtarmak için çalışma başlattı. Mazgal kapaklarını açmada başarılı olamayan çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine belirtilen adrese Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Görevliler, mazgal kapağını levye, çekiç ve kazma kullanarak açıp, 2'si ölü 4 yavru kediyi dışarıya çıkarttı. Sağlık durumları iyi görünen 2 yavru kedi, bakım ve tedavileri için Osmaniye Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Yavru kedilerin bir süre sonra ise sahiplendirilecekleri kaydedildi.

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE