Osmaniye'de Yeni Konut ve İş Yeri Projesi

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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Esenevler Mahallesi'ndeki rezerv alanda incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı İbrahim Çenet ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk'le rezerv alanı inceleyen Vali Yılmaz, 17 bin metrekare alanda başlatılan çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Alanda 45 konut ve 83 iş yerinin yapılacağını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Burası Osmaniye'mizin görüntüsüne, şehirciliğine çok önemli katkı sağlayacak bir proje. Bu projeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Emlak Konut vasıtasıyla yapacak. Burası 1 yıl içinde tamamlayarak Osmaniyeli hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak. Böyle güzel bir projenin kazandırılması, uygulanması Osmaniye'miz adına gerçekten çok kıymetli."