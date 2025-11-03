Osmaniye\'de Yeni Mahalle: Murat Kurum Bey Mahallesi

Osmaniye Belediye Meclisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ismiyle kentte yeni bir mahalle kurulması kararı aldı.

BAHÇELİ TALİMAT VERDİ

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Osmaniye il merkezimizde deprem kalıcı konutlarının tamamlanarak hemşehrilerimizin ikamet etmeye başladığı yeni yaşam alanında Sayın Genel Başkanımız ve Hemşehrimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'nin önerileri ve talimatları ile 'Murat Kurum Bey Mahallesi' adında yeni bir mahalle kuruluyor" dedi.

BAKAN KURUM: ONUR DUYDUM

Bakan Kurum, Belediye Başkanı Çenet'in paylaşımını alıntılayarak, "6 Şubat asrın felaketinde yara alan Osmaniye'mizi ayağa kaldırmak, Osmaniyeli hemşehrilerimizi yuvalarına kavuşturmak için çok çalıştık, çalışıyoruz. Bu çabanın Osmaniye'miz tarafından takdir gördüğünü, önce fahri hemşehrilik şimdi de il merkezinde Murat Kurum Bey Mahallesi kurulma kararı alınmasından onur duydum. Cumhur İttifakımızın ortağı, MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye bu yöndeki öneri ve talimatları için şükranlarımı sunuyorum. Bizleri bağrına basan tüm Osmaniyeli kardeşlerimize çok teşekkür ediyor, sevgilerimi iletiyorum" dedi.