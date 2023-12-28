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Osmaniye'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Osmaniye'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

Bahçe ilçesinde yapılan denetimlerde, bir yolcu otobüsünde peynir bidonunda 1 kilo 617 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Şüpheli tutuklandı.

Osmaniye\'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
28.12.2023 - 11:53,
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Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, yolcu otobüsündeki peynir bidonunda 1 kilo 617 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimlerde şüphe üzerine şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu.

Araçta yapılan aramada, bagajda bulunan F.İ'ye ait peynir bidonunda 1 kilo 617 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bidonun sahibi F.İ. ekiplerce gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Osmaniye'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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