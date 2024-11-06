Osmaniye'de Zincirleme Kaza: 3 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Osmaniye'de Zincirleme Kaza: 3 Ölü

Osmaniye\'de Zincirleme Kaza: 3 Ölü

Osmaniye'de iki otomobil ve bir traktörün karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

06.11.2024 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de iki otomobil ve bir traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü.

Osmaniye- Kadirli kara yolu Cevdetiye beldesi civarında, sürücüleri henüz belirlenemeyen 80 EK 033 ve 80 ACJ 095 plakalı otomobiller ile 80 DK 377 plakalı traktör çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları kontrollerde 3 kişinin öldüğünü tespit etti.

Kaza nedeniyle yolda trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, osmaniye, 3-sayfa, Kadirli, trafik, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de Zincirleme Kaza: 3 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:29 Donald Trump’a suikast tehdidi FBI apar topar tutukladı Donald Trump'a suikast tehdidi! FBI apar topar tutukladı
00:19 ABD’de oy verme merkezlerine yapılan bomba ihbarlarının hepsi aynı adresi işaret ediyor ABD'de oy verme merkezlerine yapılan bomba ihbarlarının hepsi aynı adresi işaret ediyor
00:13 Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’tan dikkat çeken video: Amerika’yı yeniden harika yapabiliriz Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'tan dikkat çeken video: Amerika'yı yeniden harika yapabiliriz
23:38 Trump mı Harris mi ABD, 47. başkanını belirlemek için sandık başında Trump mı Harris mi! ABD, 47. başkanını belirlemek için sandık başında
21:29 ABD’de tarihi günde bir açıklama da Harris’ten: Önümdeki göreve odaklandım ABD'de tarihi günde bir açıklama da Harris'ten: Önümdeki göreve odaklandım
09:46 Siirt’ten Esenyurt’a araç almaya gelen vatandaş böyle kaza yaptı Siirt'ten Esenyurt'a araç almaya gelen vatandaş böyle kaza yaptı
09:46 Teknik direktörüyle kavga eden Marcelo’nun kalemini kırdılar Teknik direktörüyle kavga eden Marcelo'nun kalemini kırdılar
09:44 İstanbul’da tuvalette gizli kamera skandalı İstanbul'da tuvalette gizli kamera skandalı!
09:25 Mbappe’nin Real Madrid’de yaptıkları artık bardağı taşırdı Mbappe'nin Real Madrid'de yaptıkları artık bardağı taşırdı
09:25 Kayıp iş adamı ormanda ölü bulundu, ortağı tutuklandı Kayıp iş adamı ormanda ölü bulundu, ortağı tutuklandı
09:17 Para piyasaları iki kritik veriye odaklandı Para piyasaları iki kritik veriye odaklandı
09:14 Alex Antalyaspor’dan istifa mı ediyor Sağ kolundan açıklama var Alex Antalyaspor'dan istifa mı ediyor? Sağ kolundan açıklama var
09:14 Dev havayolu şirketinde kriz nihayet bitiyor Dev havayolu şirketinde kriz nihayet bitiyor
09:13 LGS’nin yapılacağı tarih belli oldu LGS'nin yapılacağı tarih belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 01:31:18. #1.12#
SON DAKİKA: Osmaniye'de Zincirleme Kaza: 3 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.