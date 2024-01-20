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Osmaniye'deki depremde yıkılan apartmanla ilgili dava açıldı - Son Dakika
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Osmaniye'deki depremde yıkılan apartmanla ilgili dava açıldı

Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Yonca Sitesi B Blok Apartmanı'nın müteahhidi ve fenni mesulü hakkında dava açıldı. Sanıklar hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede yapılan bilirkişi raporunda apartmanın mevzuata ve yapı tekniğine aykırı şekilde inşa edildiği belirtiliyor.

Osmaniye\'deki depremde yıkılan apartmanla ilgili dava açıldı
20.01.2024 - 12:25,
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Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremde 9 katlı Yonca Sitesi B Blok Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan müteahhit ile binanın fenni mesulü hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Pazarcık merkezli 6 Şubat'taki 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılması sonucu 52 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı Esenevler Mahallesi'ndeki apartmanın müteahhidi Ali K. ve fenni mesulü Ayhan G. hakkında Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, apartmanın yıkılmasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna da yer verildi.

Binanın statik ve etriye hesapları, bindirme boyları, döşeme ve taşıma sisteminin Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (1998) hükümlerine uygun yapılmadığına yer verilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Yonca Apartmanı B Blok binasının, projelendirmedeki eksiklikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, yapı denetimindeki yetersizlik nedeniyle yıkılmış olduğu görüşüne varılmıştır. Mevcut beton mukavemetinin statik projede öngörülen beton sınıfını sağlamaması nedeniyle yapının fenni mesulünün ve yapı müteahhidinin sorumlu olduğu görüş ve kanaatlerine ulaşılmıştır."

Mevzuata ve yapı tekniğine aykırı şekilde çalışma gerçekleştiren müteahhit Ali K. ve fenni mesul Ayhan G'nin apartmandaki ölüm ve yaralanmalardan sorumlu olduğu belirtilen iddianamede, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmaları istendi.

Kaynak: AA
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