Osmaniye Kadirli\'de ilkokul futbol turnuvası 19 okul takımıyla sona erdi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen futbol turnuvası final müsabakasının ardından tamamlandı.

"Kadirli Sporla Buluşuyor Projesi" kapsamında, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı sentetik sahada düzenlenen turnuvaya, 19 okul takımı katıldı.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Ödül törenine, Kaymakam Erdinç Dolu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Orkun Akıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Şekeroğlu ile kurum ve okul müdürleri katıldı.