Osmaniye Kadirli'de saman yüklü tırda yangın çıktı, itfaiye söndürdü ve tır hasar gördü
Osmaniye-Kadirli kara yolunda seyreden saman balyası yüklü tırın dorsesinde Endel köyü yakınlarında yangın çıktı. Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, tırda hasar oluştu.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saman balyası yüklü tırda çıkan yangını, itfaiye ekipleri söndürdü.
Osmaniye-Kadirli kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 63 AGK 611 plakalı tırın dorsesindeki saman balyaları, Endel köyü yakınlarında yanmaya başladı.
Tırı emniyet şeridine çeken şoförün haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü, tırda hasar oluştu.
Kaynak: AA
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