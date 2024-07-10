Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
S.K'nin kullandığı 80 AAU 315 plakalı otomobil, Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'nde park halindeki 44 LH 679 plakalı otomobile çarpıp devrildi.
Yaralanan sürücü, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Yusufizzettin köyünde de sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 EF 425 plakalı otomobil, şarampole devrildi.
Yaralanan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldıktan sonra ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?