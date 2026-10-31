Osmaniye Sumbas\'ta Mehmetli Baraj Gölü 50 bin sazan yavrusuyla buluştu

Osmaniye'nin Sumbas ilçesindeki Mehmetli Baraj Gölü'ne 50 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Sumbas Kaymakamı Hakan Kara, yaptığı açıklamada, su ürünlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalıştıklarını belirtti.

Bu kapsamda Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Seyhan Su Ürünleri Üretim İstasyonundan temin ettikleri 50 bin sazan yavrusunu Mehmetli Baraj Gölü'ne bıraktıklarını kaydeden Kara, "Su kaynaklarımızın doğal dengesinin korunması, su ürünleri çeşitliliğinin artırılması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir. Doğal kaynaklarımızı korumak, geleceğimizi korumaktır." ifadesini kullandı.