Osmaniye Sumbas\'ta polis, pazarda dolandırıcılık ve uyuşturucuya karşı broşür dağıttı

Osmaniye Sumbas'ta polis, pazarda dolandırıcılık ve uyuşturucuya karşı broşür dağıttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye Sumbas'ta polis ekipleri, semt pazarları ile vatandaşların yoğun bulunduğu noktalarda bilgilendirme çalışması düzenledi. Ekipler, dolandırıcılık ve uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgi verip broşür dağıttı.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, polis ekipleri vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarda bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu.
Vatandaşlara dolandırıcılık ve uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgi veren ekipler broşür de dağıttı.
Kaynak: AA
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