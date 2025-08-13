Osmaniye Valisi Yılmaz, kazada yaralanan işçileri ziyaret etti

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kazada yaralanan orman işçilerini hastanede ziyaret etti.

Vali Yılmaz, Hasanbeyli ilçesinde orman yangını ihbarına giden arazözün devrilmesi sonucu 1 işçinin şehit olduğu kazada yaralanan 5 işçiyi tedavi gördükleri Osmaniye Devlet Hastanesi'nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İşçilerden Adem Nazım Demirel'in şehit olduğu kazada yaralanan Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Suat Metin, Ali Tekerek ve Ahmet Kürşat İren'in durumuyla ilgili bilgi alan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sıralar hava sıcaklıklarından dolayı yangın riskinin arttığını söyledi.

Sumbas ilçesinde dün ciddi bir yangının çıktığını hatırlatan Yılmaz, bu yangının yaklaşık 3-4 saat içerisinde olağanüstü mücadeleyle kontrol altına alındığını belirtti.

Gece boyunca birkaç noktada yangınların olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Orman Teşkilatımız, sabah Hasanbeyli'de çıkan yangını söndürmek için giderken bir arazöz maalesef yolda dolgu olan bir yerde çökme dolayısıyla uçuruma yuvarlanıyor. Araçta 6 personelimiz bulunuyor, maalesef bir personelimiz şehit oldu. Allah mekanını cennet etsin. 2 personelimiz ayakta tedavi gördü, 2 personelimizin durumu iyi. Bu 6 personelimizden 1'inin durumu ağır. Osmaniye Devlet Hastanemizde bütün doktorlarımız elinden gelen gayreti gösteriyorlar. Allah'ın izniyle inşallah en iyi şekilde tedavi edip buradan taburcu edeceklerine inanıyorum. Allah bir daha yaşatmasın. Gerçekten yangınla ciddi ve kahramanca mücadele veriliyor. Bu yeşil vatanımızı koruma mücadelesi. Ülkemizin ve orman teşkilatımızın başı sağ olsun. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun."