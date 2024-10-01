Vali Yılmaz, Polis Merkezlerini İnceledi - Son Dakika
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Vali Yılmaz, Polis Merkezlerini İnceledi

Vali Yılmaz, Polis Merkezlerini İnceledi

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, devam eden polis merkezi inşaatlarını gezerek yetkililerden bilgi aldı. Yılmaz, Fakıuşağı ve Şehit Hayrettin Mennan polis merkezlerinin en kısa sürede tamamlanacağını ve hizmete gireceğini belirtti. Ayrıca, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünü de ziyaret etti.

01.10.2024 12:48
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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yapımı devam eden polis merkezlerinde incelemede bulundu.

Yılmaz, Fakıuşağı ve Şehit Hayrettin Mennan polis merkezlerinin inşaatlarını inceledi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva'dan bilgi alan Yılmaz, çalışmalarda kolaylık diledi.

Yılmaz, yeni polis merkezlerinin en kısa sürede tamamlanıp hizmete sunulacağını belirtti.

İncelemesinin ardından Vali Yılmaz, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Yılmaz, Polis Merkezlerini İnceledi - Son Dakika

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