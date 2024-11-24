Osmaniye Yer Fıstığı Festivali\'nde Yemek Yarışması Sonuçlandı

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OSMANİYE Yer Fıstığı Festivali etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 'Annemin Fıstık Gibi Yemekleri Yarışması'nda, yöresel lezzetler yarıştı. Jüri üyeleri dereceye girenleri belirlemek için, görsellik, sunum ve lezzet açısından değerlendirilme yaptı. Yapılan puanlamanın ardından birinci 90,66 puanla Emrah İnce, 2'nci 89 puanla Gülbeyaz Kale ve 3'üncü 88,66 puanla Hatice Gül oldu.

Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen Osmaniye Yer Fıstığı Festivali etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen Annemin Fıstık Gibi Yemekleri Yöresel Yemek Yarışları tamamlandı. 22 katılımcı dereceye girebilmek için yer fıstığı ile tatlandırdığı yöresel yemekleri jüri üyelerinin beğenisine sundu. Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) üyesi ünlü şefler, birbirinden güzel yemekleri ve tatlıları tadıp, görsellik, sunum ve lezzet açısından puan verdi.

Belediye Başkanı İbrahim Çenet, tüm yarışmacıları tebrik edip, hepsinin gönüllerinde birinci olduğunu belirterek, "Yarışmaya katılan bütün hanım kardeşlerimizi, annelerimizi ve beyefendi kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Osmaniye Belediyemizin bir Gastronomi Merkezi bulunmakta ve lütfen oraya gelip, kendinizi orada geliştirin. Şimdi bir de gençlere ve kadınlara yönelik Girişimcilik Merkezi hazırladık. Bu merkezimizde de çok güzel programlarımız olacak. Bir taraftan da aile yaşam merkezleri açıyoruz. Osmaniye fıstığımızı yemeklerde, keklerde, içeceklerde kullanacağız. Osmaniye fıstığımızı inşallah en güzel şekilde tanıtacağız" diye konuştu.

Başkan Çenet, konuşmasının ardından yarışmaya katılan tüm yarışmacılara, hediye takdiminde bulunarak, başarılar diledi.

Yapılan puanlamanın ardından birinci Emrah İnce, ikinci Gülbeyaz Kale ve 3'üncü Hatice Gül'e ödülleri MHP İl Başkanı Yusuf Çomu, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Özdokur ve Ayhan Gedik tarafından takdim edildi. Yarışma, ödül törenin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle tamamlandı. )

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,