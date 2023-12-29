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Osmanlı dönemine ait kılıç Köşk'te ele geçirildi - Son Dakika
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Osmanlı dönemine ait kılıç Köşk'te ele geçirildi

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen kılıç ele geçirildi. Operasyonda ayrıca Cumhuriyet dönemine ait silahlar da bulundu.

Osmanlı dönemine ait kılıç Köşk\'te ele geçirildi
29.12.2023 - 11:34,  Güncelleme: 11:36
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AYDIN'ın Köşk ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen kılıç ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilıdağ Mahallesi'nde H.İ.K.'nin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, dün akşam saatlerinde şüphelinin evine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda, satışa çıkarılmak istenen Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait olduğu değerlendirilen kılıç, Cumhuriyet dönemine ait, yaklaşık 100 yıllık olduğu üzerinde durulan kırma av tüfeği ile bıçak, tek namlulu dolma tüfek, 3 çift namlulu tüfek namlusu, 2 ahşap tüfek dipçiği, 2 bıçak ele geçirildi. H.İ.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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Jandarma, Osmanlı, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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