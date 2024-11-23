Osmanlı Hamamı Restorasyonu Memnuniyetle Karşılandı

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Batı Trakyalı Türkler, Yunanistan Kültür Bakanlığının Nafplion şehrindeki Osmanlı dönemine ait tarihi hamamı restore etme kararını memnuniyetle karşıladı.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kararın Osmanlı-Türk mirasına verilen değerin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Habipoğlu, açıklamasında şunları ifade etti:

"Nafplion şehrindeki tarihi Osmanlı-Türk hamamının Kültür Bakanlığı tarafından restore edilecek olması oldukça sevindirici bir haber. Kültür Bakanı (Lina) Mendoni, ülkemizin kültürel mirasının bir parçası olan bu hamamın restorasyonuna büyük önem verdiğini göstermiştir. Mendoni, yakın zamanda Dimetoka'daki Sultan Çelebi Mehmet Camii'nde devam eden restorasyon çalışmalarını da yerinde incelemişti. Umarız bu olumlu adımların devamı gelir ve Nafplion'daki hamam gibi diğer Osmanlı-Türk eserleri de asıllarına uygun olarak restore edilir."

Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, hamamın, döneminin eşsiz mimari eserlerinden biri olduğunu vurgulayarak, şehrin tek hamam kompleksi olma özelliği taşıdığını belirtmişti.

Mendoni, iki yıl önce yapılan incelemeler sonucunda, 18. yüzyılda inşa edilen hamamın restore edilmesine karar verildiğini ifade etmiş, "Hamamın günümüze ulaşan tüm özgün kısımlarının ve yapı evrelerinin belirlenmesi için kapsamlı bir arkeolojik araştırma yürütülüyor. Bu araştırmanın sonuçlarına dayanarak, restorasyon için nihai mimari çalışma hazırlanacaktır." demişti.