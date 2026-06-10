Osmanlı Hattatları Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Osmanlı Hattatları Sergisi Açıldı

Osmanlı Hattatları Sergisi Açıldı
10.06.2026 11:12
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Sakıp Sabancı Müzesi'nde Osmanlı hattatlarının eserleri sergilendi, 16. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanıyor.

Osmanlı hattatlarının yazı alıştırmalarını, karalama ve meşklerini bir araya getiren "Karalamalar, Meşkler" sergisi, Sakıp Sabancı Müzesi'nde ziyarete açıldı.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu'nda yer alan sergi, hattatların kusursuz harf kompozisyonlarına ulaşma sürecine ışık tutuyor.

Müzenin Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu'ndan seçilen karalama ve meşkler ile Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı koleksiyonundaki eserlerden oluşan seçki, 16. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan dönemin usta hattatlarına yer veriyor.

Hattatların gelişigüzel eskizlerden kusursuz harf kompozisyonlarına uzanan çalışma süreçlerini yansıtan seçkide Ahmed Karahisari, Şeyh Hamdullah geleneğini sürdüren Hafız Osman, Karalamacı Hamdi Efendi, Mahmud Celaleddin, Kazasker Mustafa İzzet, Bakkal Arif, Hasan Rıza ve İsmail Hakkı Altunbezer'in arasında bulunduğu hattatların eserleri yer alıyor.

Pazartesi hariç hafta içi her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olan sergi kapsamında 16 Haziran Salı saat 14.00'te, Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu Yöneticisi Dr. Ayşe Aldemir'in rehberliğinde küratörlü sergi turu gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Osmanlı Hattatları Sergisi Açıldı - Son Dakika

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