İsrail'in Kuruluşunda Osmanlı'daki Türk Paşaların Rolü ve Günümüze Uzanan Etkileri
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Kuruluşunda Osmanlı'daki Türk Paşaların Rolü ve Günümüze Uzanan Etkileri

14.04.2026 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu haber, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Yahudi devleti kurma çabalarının nasıl başladığını ve bu süreçte Mason Reşid Paşa'nın kritik rolünü ele alıyor. Reşid Paşa'nın Tanzimat reformları ve siyasi etkileri detaylandırılarak, bugünkü siyasi yapıya uzanan bağlantılara dikkat çekilmektedir.

İsrail'in 1948'de kurulduğu düşüncesi yanıltıcıdır; Filistin'de Yahudi devleti kurma çalışmaları çok daha önce başlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun varlığı bu hedefe engel olduğundan, Yahudiler dönemin emperyalist güçleriyle işbirliği yapmış ve Osmanlı'nın yıkılması için planlar geliştirmiştir. Bu süreçte Osmanlı'daki bazı Türk paşalar kritik roller üstlenmiştir.

Mason Reşid Paşa, İngilizler tarafından devşirilerek Osmanlı'nın devlet ve millet yapısını tahrip etmekle görevlendirilmiştir. 1838'de imzalanan Baltalimanı Anlaşması ile Osmanlı'ya ilk ekonomik işgali tattıran Reşid Paşa, 1839'da ilan ettiği Tanzimat Fermanı ile azınlıklara abartılı imtiyazlar vererek kamplaşmaya sebep olmuştur. Tanzimat, Müslümanları fen bilgilerinden mahrum bırakarak gerilemelerine yol açarken, misyoner faaliyetlerini hızlandırmış ve Ermenileri Osmanlı'ya düşman etmiştir.

Reşid Paşa, İngilizlerin desteğiyle altı kez sadrazamlık yapmış, yüzlerce misyoner okulunda yetişen devşirmeleri kritik noktalara yerleştirerek millî birliği felç etmiştir. Yolsuzluklarıyla nam salan Paşa, öldüğünde padişahtan zengin bir miras bırakmıştır. Sultan Abdülmecid Han, Reşid Paşa'nın verdiği zararlar sebebiyle üzüntüden verem olarak genç yaşta ölmüştür.

Bu araştırma, Reşid Paşa'dan bugünkü CHP'ye uzanan bir vesayet zincirine dikkat çekmektedir. İsrail'in Türkiye konusundaki asıl endişesi birlik ve beraberliğimizdir; son günlerdeki iç cephe saldırıları bu önemi göstermektedir. CHP zihniyetinin İsrail'i tehlike olarak görmemesi, Siyonistlerin rakip ülkelere girmesinde bir gaflet kapısı oluşturmaktadır.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Orta Doğu, Osmanlı, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Kuruluşunda Osmanlı'daki Türk Paşaların Rolü ve Günümüze Uzanan Etkileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 10:37:39. #.0.4#
SON DAKİKA: İsrail'in Kuruluşunda Osmanlı'daki Türk Paşaların Rolü ve Günümüze Uzanan Etkileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.