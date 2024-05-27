Osmanlı Literatüründe Ben Anlatıları Sempozyumu Üsküp\'te Gerçekleştirildi

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin işbirliğiyle düzenlenen "Osmanlı Literatüründe Ben Anlatıları" sempozyumu, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Osmanlı döneminden kalan tarihi Çifte Hamam'da gerçekleştirildi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinden yapılan açıklamaya göre, akademisyenlerin ve araştırmacıların bildirilerine yer verilen sempozyumda, Osmanlı literatüründe belge niteliği taşıyan günlük, otobiyografi, anlatı, belge, roman eserlerine ve yazarlarına dair başlıklar yer aldı.

Balkan Studies Foundation (BSF) ev sahipliğinde uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sempozyumda, Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi Editörü ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği yüksek istişare kurulu üyesi Prof.Dr. Ahmet Koçak, "Ben Anlatıları Çerçevesinde Refik Halit Karay'ın Hatıraları: Mine-'l-Bab ile'l-Mihrab ve Bir Ömür Boyunca" adlı bildiriyi sundu.

Açılış konferansını Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu'nun gerçekleştirdiği programda, İbn Haldun Üniversitesi'nden Prof.Dr. Suraiya Faroqhi ve İzlanda Üniversitesi'nden Prof.Dr. Sigurdur Gylfi Magnusson da onur konuşması yaptı.

Etkinliğe ilişkin Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu, program içeriğinin zenginliğinden duyduğu mutluluğu ifade ederken, BSF direktörü Dr. Sevba Abdula ise Üsküp'te böyle önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Sempozyumun kapanış ve genel değerlendirme oturumu ise etkinlik ortaklarından Harvard CMES Direktörü Prof.Dr. Cemal Kafadar tarafından yapıldı.