Osmanlı Şenlikleri Sinemada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmanlı Şenlikleri Sinemada

Osmanlı Şenlikleri Sinemada
06.05.2026 00:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRT ortak yapımı 'Şehzade: Büyük Şenlik', 1 Mayıs'ta vizyona girecek. Osmanlı'nın zengin kültürünü anlatıyor.

Osmanlı döneminin ihtişamlı şenliklerini ve medeniyet birikimini konu alan TRT ortak yapımı "Şehzade: Büyük Şenlik" filmi, 1 Mayıs'ta vizyona girecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle hazırlanan filmin yapımcısı Osman Subaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin 15 kişilik bir ekiple 4 yıllık titiz bir çalışma sonucunda tamamlandığını belirtti.

Filmin bir seri olarak planlandığını kaydeden Subaşı, "İzlediğinizde göreceksiniz, bitmeyen bir hikaye anlatıyoruz. Kimseyi yarım kalmışlık duygusuyla bırakmak istemeyiz. Bu yüzden filmin devamı gelecek." dedi.

Subaşı, filmin odağındaki Osmanlı şenliklerinin toplumsal ve siyasi derinliği olduğuna dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Osmanlı'da şenliklerin ekonomik ve dini boyutunun yanı sıra devletin devamlılığına ve bekasına ilişkin çok ciddi bir siyasi tarafı vardı. Dünyanın her yerinden gelen göstericilerin katıldığı, bizzat padişahın himayesinde yapılan bu süreç çok önemliydi. Biz bu atmosferin içerisinde Şehzade Murat'ın yaşadığı bir hikayeyi anlatıyoruz."

"Üç boyutlu animasyon tekniğiyle çalıştık"

Filmde son teknoloji programları kullanan kreatif bir ekiple çalıştıklarını vurgulayan Subaşı, "Üç boyutlu animasyon tekniğiyle çalıştık. Bazı sahnelerin gerçekliğe uygun olması için önce profesyonel oyuncularla teatral çekimleri gerçekleştirdik. Daha sonra bu görüntüleri anime ettik. Görsel efektleri yer yer mecburen kullandık ancak her şeyin el emeği göz nuruyla işlendiği, gerçeklikten uzaklaşmayan bir yapım ortaya çıkardık." değerlendirmesinde bulundu.

Osman Subaşı, filmin sadece bir çocuk eğlencesi değil aynı zamanda bir medeniyet anlatısı olduğunun altını çizerek, "Osmanlı'nın 1500'lü yıllardan itibaren ulaştığı topraklarda kimsenin dinine, diline ve ırkına karışmadan, emperyal bir duygu gütmeksizin sunduğu özgürlük alanı ile 1700'lü yıllarda denizaltı gibi teknik savunma araçlarını üretmiş olması, dünyaya kattığı medeniyet mirası açısından çok kıymetlidir. Biz de bu hikayeyi anlatmayı kendimize bir misyon edindik." ifadelerini kullandı.

Tarihi atmosferde macera dolu bir hikaye anlatılıyor

Geleneksel unsurların modern animasyon teknikleriyle harmanlandığı yapım, sarayda düzenlenen büyük bir şenlik hazırlığı sırasında sorumluluk almayı öğrenen Şehzade Murat'ın hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Murat Karahüseyinoğlu'nun üstlendiği filmin animasyon yönetmenliğini ise Hakan Bol yaptı.

Kostümleri, müzikleri ve sahne tasarımlarıyla izleyiciyi Osmanlı'nın görkemli atmosferine götürmeyi hedefleyen, dostluk, cesaret ve dayanışma temalarının ön plana çıktığı filmin konusu ise şöyle:

"Sarayda büyüyen genç bir şehzade, çocukluğundan beri dinlediği görkemli şenlik hikayelerini bizzat yaşamak ister. Kardeşinin sünneti için düzenlenen büyük kutlamaları halkın arasından görmek isteyen şehzade, gizlice saraydan kaçar ve kendini İstanbul'un hareketli sokaklarında bulur. Bu kaçış, onu beklenmedik bir maceranın içine sürükler. Aynı dönemde, kimliğini saklayarak bir gösteri grubuna katılan İtalyan bir prenses de şehre gelmiştir. Yolları kesişen bu iki genç, kısa sürede hem birbirlerinin hayatını değiştirir hem de kendilerini eğlenceli olduğu kadar tehlikeli bir kovalamacanın ortasında bulur."

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmanlı Şenlikleri Sinemada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
Hürmüz’de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu Hürmüz'de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 01:16:57. #7.13#
SON DAKİKA: Osmanlı Şenlikleri Sinemada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.