OSTİM'de 7. Uluslararası Kültür Günü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

OSTİM'de 7. Uluslararası Kültür Günü

OSTİM\'de 7. Uluslararası Kültür Günü
06.05.2026 19:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OSTİM Teknik Üniversitesi, 83 ülkeden öğrencilerin katıldığı 7. Uluslararası Kültür Günü etkinliği düzenledi.

OSTİM Teknik Üniversitesi'nce bu yıl 7. Uluslararası Kültür Günü etkinliği gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, çeşitli ülkelerden öğrenciler kendi kültürlerini müzik, dans, geleneksel kıyafetler ve lezzetlerle tanıtma fırsatı buldu.

Etkinliğin açılışında konuşan, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Polat, üniversitenin 83 farklı ülkeden 2 bin 304 öğrencisiyle küçük bir dünya olduğunu belirtti.

Bu çeşitliliğin yalnızca sayısal bir veri olmadığına işaret eden Polat, bunun, kültürel, düşünsel ve insani değerler açısından büyük bir zenginlik sunduğunu ifade etti.

Etkinliğin asıl mimarlarının öğrenciler olduğunu dile getiren Polat, barış, dostluk ve karşılıklı anlayışın hakim olduğu bir dünya temennisinde bulundu.

Afganistan, Azerbaycan, Endonezya, Filistin, Gine, Güney Kore, Irak, İran, Kamboçya, Kazakistan, Malezya, Mali, Mısır, Nijer, Nijerya, Özbekistan, Paraguay, Rusya, Ruanda, Somali, Sri Lanka, Sudan, Suriye, Tacikistan, Tayland, Tunus, Ürdün ve Yemen'den katılımcıların yer aldığı etkinliğe, SESRIC, TİKA ve TÜRKSOY gibi uluslararası kuruluşlar da katkı sundu.

Etkinliğe, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, TÜİK Başkan Yardımcısı Furkan Metin, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aygün, TÜRKSOY Daire Başkanı Melik Özsöz ile çok sayıda ülkenin temsilcisi ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OSTİM'de 7. Uluslararası Kültür Günü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tahran’da alışveriş merkezinde çıkan yangında yaralı sayısı 26’ya yükseldi Tahran'da alışveriş merkezinde çıkan yangında yaralı sayısı 26'ya yükseldi
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
Sosyal medyada veda paylaşımı yapıp kendini vurdu Sosyal medyada veda paylaşımı yapıp kendini vurdu
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Kelimeler boğazına düğümlendi Orkun Kökçü’nün büyük üzüntüsü Kelimeler boğazına düğümlendi! Orkun Kökçü'nün büyük üzüntüsü
Sevgilisinden ayrılıp alkol alan şahıs etrafa rastgele ateş etti Sevgilisinden ayrılıp alkol alan şahıs etrafa rastgele ateş etti

19:44
Juventus’un yıldızı Gatti’den Galatasaray’a cevap
Juventus'un yıldızı Gatti'den Galatasaray'a cevap
19:23
Kağıthane’de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
Kağıthane'de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
19:18
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
19:03
İstanbul Boğazı’nda gemi arızası Trafik askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik askıya alındı
18:40
Marmaris’te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Marmaris'te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
18:36
Aykut Kocaman’dan sonra bir isim daha Aziz Yıldırım’dan dünyaca ünlü hocaya kanca
Aykut Kocaman'dan sonra bir isim daha! Aziz Yıldırım'dan dünyaca ünlü hocaya kanca
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 20:07:30. #7.12#
SON DAKİKA: OSTİM'de 7. Uluslararası Kültür Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.