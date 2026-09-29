ÖSYM, 11 Ekim'deki 2026-TR-YÖS/2 giriş belgelerini erişime sundu, atamalar tamamlandı

ÖSYM, 11 Ekim'deki 2026-TR-YÖS/2 giriş belgelerini erişime sundu, atamalar tamamlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
11 Ekim'de uygulanacak 2026-TR-YÖS/2 için sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı ve başvuran adayların bina ile salon atamaları tamamlandı. Adaylar giriş belgelerine https://tryos.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2026-TR-YÖS/2) giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 11 Ekim'de uygulanacak 2026-TR-YÖS/2'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atama işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav giriş belgelerine "https://tryos.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.
Kaynak: AA
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