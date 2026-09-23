ÖSYM, 2026 teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama tercihlerini başlattı

ÖSYM, 2026 teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama tercihlerini başlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Teknik öğretmenler için 2026 Mühendislik Tamamlama Programları tercih süreci ÖSYM tarafından başlatıldı. Adaylar, 29 Eylül saat 23.59'a kadar ais.osym.gov.tr veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından TC kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel tercih yapabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2026 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları için (2026-Mühendislik Tamamlama) tercihler başladı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, adaylar tercihlerini 29 Eylül saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından TC kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.
Kaynak: AA
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