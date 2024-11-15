ÖSYM, 50. Yılda 1500 Fidan Dikti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ÖSYM, 50. Yılda 1500 Fidan Dikti

Geniş Video İzle

ÖSYM, 50. yıl kutlamasında Atatürk Orman Çiftliği'nde 1500 fidan dikerek doğaya katkıda bulundu.

15.11.2024 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÖSYM'nin 50. Yılında bin 500 fidan toprakla buluştu

ANKARA - ÖSYM Başkanlığı, 50'nci kuruluş yılı dolayısıyla Atatürk Orman Çiftliği'nde 50'nci Yıl Hatıra Ormanı için ağaç dikim etkinliği düzenledi. Bu kapsamda bin 500 fidan dikileceğini belirten ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, doğaya katkı sağlamanın ve gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakmanın önemini de vurguladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın kuruluşunun 50'nci yılı nedeniyle, ÖSYM Başkanlığı 50. Yıl Hatıra Ormanı oluşturmak için ağaç dikim etkinliği düzenledi. Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlenen etkinlikte konuşan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "Bugün burada ÖSYM'nin ellinci yılını kutluyoruz. 50'nci etkinlikleri kapsamında ÖSYM 50. Yıl Hatıra Ormanına Ağaç dikimine bin 500 ağacın dikimi için burada bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' kapsamında bizler inşallah yeşil bir dünya çalışması için ÖSYM olarak böyle bir sorumluluk almaktan mutluluk, onur ve gurur duyuyoruz" dedi.

"'Kıyametin yarın kopacağını bilseniz dahi elinizde bir fidan olsa o fidanı dikin'"

Dikilen her ağacın bir nefes olarak dünyaya yayıldığını kaydeden Ersoy, "İnşallah buradaki nefes tüm dünyaya yayılır ve özellikle Gazze'de nefes bulur ve Gazze'deki zulmün ortadan kalkmasına sebep olur. Biliyorsunuz iklim krizinin yaygınlaştığı bu günlerde bizler de bir fidan dikerek bir nebze de olsun bu krizin geriye gitmesi için çalışma yapıyoruz, sorumluluk alıyoruz. Hazreti Peygamber Efendimiz'in belirttiği gibi 'kıyametin yarın kopacağını bilseniz dahi elinizde bir fidan olsa o fidanı dikin' diyen medeniyetin temsilcileriyiz bizler. Dolayısıyla bizler için biliyorsunuz toprak kutsaldır, anadır, yardır, su azizdir. Atalarımızdan gelen bu öğreti doğrultusunda bizler de inşallah onların bize vermiş olduğu bir öğretiyi bizden sonraki nesillere taşımanın derdindeyiz. Bizden sonraki gençlere daha yaşanılabilir bir dünya yeşil bir dünya bırakmanın derdindeyiz" diye konuştu.

ÖSYM, 50. Yılda 1500 Fidan Dikti
Kaynak: İHA

Bayram Ali Ersoy, Güncel, Çevre, Yaşam, Dünya, Ösym, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖSYM, 50. Yılda 1500 Fidan Dikti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:00 Başdanışman Uçum: Şehit yakını, ’Terör Bitsin, Öcalan’ı Serbest Bırakın’ dedi Başdanışman Uçum: Şehit yakını, 'Terör Bitsin, Öcalan'ı Serbest Bırakın' dedi
12:41 Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü
12:06 Rize’de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
11:54 Bakan Tunç’tan konser soruşturması için “Vız gelir tırıs gider“ diyen İmamoğlu’na yanıt Bakan Tunç'tan konser soruşturması için "Vız gelir tırıs gider" diyen İmamoğlu'na yanıt
10:40 Mike Tyson’ın Jake Paul’a neden tokat attığı ortaya çıktı Mike Tyson'ın Jake Paul'a neden tokat attığı ortaya çıktı
18:19 Çocukluk aşkı için emeklilikten vazgeçti: İşte Roma’nın yeni teknik direktörü Çocukluk aşkı için emeklilikten vazgeçti: İşte Roma'nın yeni teknik direktörü
18:05 Sinan Kaloğlu’na eşinden suç duyurusu: Başıma bir şey gelirse sorumlusudur Sinan Kaloğlu'na eşinden suç duyurusu: Başıma bir şey gelirse sorumlusudur
17:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin Beştepe’deki görüşmesi sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi
17:45 Adı Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca için resmi transfer açıklaması var Adı Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca için resmi transfer açıklaması var
17:38 BBP lideri Mustafa Destici: Kobani’ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi BBP lideri Mustafa Destici: Kobani'ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi
17:13 Sağlıkçılardan dev kadro talebi Sağlıkçılardan dev kadro talebi
17:08 Yapay zeka belirdi: İşte Süper Lig’de sezonun gol kralı Yapay zeka belirdi: İşte Süper Lig'de sezonun gol kralı
16:56 İntihar eden 3 kardeşin cenazelerini almaya gelen olmadı İntihar eden 3 kardeşin cenazelerini almaya gelen olmadı
16:49 Nurgül Yeşilçay Dizilerde Neden Rol Almadığını Açıkladı Nurgül Yeşilçay Dizilerde Neden Rol Almadığını Açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 13:51:28. #1.13#
SON DAKİKA: ÖSYM, 50. Yılda 1500 Fidan Dikti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.