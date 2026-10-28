ÖSYM Başkanı Ersoy, 2027-YKS'nin 19-20 Haziran'da yapılacağını duyurdu

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2027-YKS'nin 19-20 Haziran'da yapılacağını duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ÖSYM Başkanı Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2027-YKS) 19-20 Haziran'da yapılacağını bildirdi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2027-YKS) başvurular ise 4 Şubat-2 Mart tarihleri arasında alınacak.
ÖSYM Başkanı Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2027-YKS) 19-20 Haziran'da yapılacağını, sınava başvuruların 4 Şubat-2 Mart tarihlerinde alınacağını bildirdi
Kaynak: AA
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