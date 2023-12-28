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ÖSYM Başkanı OMÜ Rektörüne İadeiziyarette Bulundu - Son Dakika
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ÖSYM Başkanı OMÜ Rektörüne İadeiziyarette Bulundu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'a iadeiziyarette bulundu. Ersoy, OMÜ kampüsünde inceleme yaptıktan sonra Ünal'ı makamında ziyaret etti. Ünal, Üniversitenin hedefleri, planlanan projeler ve akademik faaliyetler hakkında bilgi verdi. OMÜ'nün AR-GE altyapısı ve araştırmacı insan kaynağına yatırım yaparak bilimsel ve teknolojik imkanları daha fazla uygulama ve çıktıya dönüştürmeyi hedeflediğini belirtti. Ersoy, OMÜ'nün çalışmalarında başarılar diledi.

ÖSYM Başkanı OMÜ Rektörüne İadeiziyarette Bulundu
28.12.2023 - 17:04,
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'a iadeiziyarette bulundu.

OMÜ kampüsünde inceleme yapan Ersoy, daha sonra ÖSYM bürosunda yetkililerden bilgi aldı, ardından Ünal'ı makamında ziyaret etti.

Üniversitenin hedefleri, planlanan projeler ile akademik faaliyetlere dair bilgi veren Ünal, Yükseköğretim Kurulu tarafından "Araştırma Üniversitesi Aday İzleme Programı"na alınmalarıyla önemli bir eşiği geride bıraktıklarına dikkati çekti.

OMÜ'nün birçok alanda yaptığı sıçramanın veri ve sonuçlara yansıdığını vurgulayan Ünal, "Öğrencilere kapasite ve dinamizmlerini açığa çıkararak fikir ve projelerini inovatif ürünlere dönüştürmeleri adına destek olduk. Bu doğrultuda AR-GE altyapısı ve araştırmacı insan kaynağına yatırım yaptık. Böylelikle sahip oldukları bilimsel ve teknolojik imkanları daha fazla uygulama ve çıktıya dönüştürmeyi hedefledik." dedi.

Ersoy, OMÜ'nün hatıra defterini imzalayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette ÖSYM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Necip Şimşek, ÖSYM Başkan Danışmanı İrfan Özüdoğru, ÖSYM Sınav Görevlileri Yönetimi Daire Başkanı Ahmet Kesgin, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Şener Şentürk, OMÜ Uluslararası İlişkiler Birim Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu ve OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hasan Atsız da yer aldı.???????

Kaynak: AA
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