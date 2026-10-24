ÖSYM'den 2 milyon 985 bin KPSS adayına trafik ve gürültü çağrısı geldi - Son Dakika
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ÖSYM'den 2 milyon 985 bin KPSS adayına trafik ve gürültü çağrısı geldi

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ÖSYM Başkanı Ersoy, 2 milyon 985 bin adayın gireceği KPSS Ortaöğretim öncesi trafik ve gürültü çağrısı yaptı. Ersoy, adaylara erken gitmelerini ve giriş belgesiyle kimliğini unutmamasını isterken, kimliğini kaybedenler için nüfus müdürlüklerinin açık kalacağını belirtti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS Ortaöğretim) sırasında trafik oluşmasının önüne geçilmesi, gürültüye sebep olacak çalışmalara ara verilmesi çağrısında bulundu.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Pazar günü 2 milyon 985 bin aday KPSS Ortaöğretim uygulamasına girecek. Toplumsal olarak büyük hassasiyet göstermemiz gereken bir gün bizi bekliyor. Trafik oluşmasının önüne geçelim, gürültüye sebep olacak çalışmalara sınav sonuna kadar ara verelim. Kıymetli adaylar, sınav yerlerimize erken gitmeye gayret edelim ve sınav giriş belgelerimiz ile geçerli kimlik kartlarımızı unutmayalım. Kimliğini kaybeden adaylar için nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak. Tüm adaylarımıza başarılar diliyorum."

Kaynak: AA
TrafikEğitimGüncelKPSSÖSYMSon Dakika

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SON DAKİKA: ÖSYM'den 2 milyon 985 bin KPSS adayına trafik ve gürültü çağrısı geldi - Son Dakika
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