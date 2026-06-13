ÖSYM'den Online Sınav Dönemi

Haber: Hilal ACAR - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN
(ANKARA) - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, önümüzdeki yıl ve sonraki yıllarda çevrim içi sınavlara yönelik çalışmaların başlatıldığını belirterek, "Gazi Üniversitesi'nde yaptığımız pilot uygulamayla birlikte online sınav denemesini hayata geçirdik. Hedefimiz, önce 7 bölgede, ardından 17 bölgede, sonrasında 81 ilde ve devamında da tüm dünyada, siber güvenliği sağlanmış ve gerekli güvenlik önlemleri alınmış online sınav yapma kabiliyetine sahip olmaktır. 1-2 yıl içerisinde ÖSYM'nin 7 bölgede online sınavları gerçekleştirecek kapasiteye ulaşmasını hedefliyoruz" dedi.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Esenboğa e-Sınav Merkezi'nde ÖSYM'nin dört yıllık elektronik sınav uygulamaları ile ilgili açıklama yaptı.
Esenboğa e-Sınav Merkezi'nin 5 bin kişi kapasitesine sahip olduğunu belirten Ersoy, merkezin dünyanın en büyük kapalı elektronik sınav merkezi olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:
"Bugün burada, yurt dışında öğretmenlik eğitimi almış adayların diploma denkliği sürecinde gerekli olan STS Öğretmenlik Sınavı'nı gerçekleştiriyoruz. Daha önce elektronik sınavlarımızı ağırlıklı olarak yabancı dil alanında uyguluyorduk. Ben 2022 yılında göreve başladığımda yalnızca YDS ve YÖKDİL'in elektronik versiyonları bulunuyordu. Ancak dünyanın hızla dijitalleşmesiyle birlikte adaylarımıza alternatif sınav imkanları sunmak amacıyla elektronik sınav uygulamalarımızın kapsamını genişlettik. Yılda 17 kez düzenlenen e-YDS ve e-YÖKDİL sınavlarını 10 farklı dilde gerçekleştiriyorduk. Göreve geldikten sonra ise elektronik sınavları farklı alanlara da taşıdık. Bugün Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS), STS Eczacılık, GÜİ, DGS kapsamında uygulanan bazı sınavlar, STS Öğretmenlik, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sayıştay sınavları gibi birçok sınavı elektronik ortamda gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde hedefimiz, aday sayısı belirli bir seviyenin altında olan sınavları mümkün olduğunca elektronik sınav formatında uygulayarak hem adaylara daha fazla seçenek sunmak hem de sınav süreçlerini daha etkin hale getirmektir."
Ersoy, İstanbul'da 500, İzmir'de 150 ve Adana'da 350 kapasiteli e-Sınav Merkezi olduğunu belirterek, "Yenilikçi adımlarımız kapsamında, Türkiye'de yabancı dil ölçme ve değerlendirme alanında devrim niteliğinde bir sınavı da hayata geçirdik. E-Tep (Electronic Test of English Proficiency) adını verdiğimiz bu sınavın bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl iki kez uygulanan E-Tep sınavını, bu yıl dört kez düzenliyoruz. Önümüzdeki yıl ise sınav sayısını 12'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece adaylarımıza yıl içerisinde daha sık sınava girme fırsatı sunarak yabancı dil yeterliliklerini daha esnek ve erişilebilir bir şekilde belgelendirmelerini amaçlıyoruz" dedi.
Son Dakika › Güncel › ÖSYM'den Online Sınav Dönemi - Son Dakika
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