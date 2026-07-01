ÖSYM'den YKS'de Soru İptali ve Düzeltme - Son Dakika
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ÖSYM'den YKS'de Soru İptali ve Düzeltme

01.07.2026 12:55
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ÖSYM, YKS'de bir soruyu iptal etti ve bir başka sorunun doğru cevabını değiştirdi.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığında 20 numaralı sorunun iptaline ve Alan Yeterlilik Testlerinin Matematik Testi Temel Soru Kitapçığında 23 numaralı sorunun cevabının 'A' olarak değiştirilmesine karar verdi.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, 20 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 1'inci Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 2'nci Oturum Alan Yeterlilik Testlerinin (AYT) madde analizlerinin incelendiği, cevap anahtarlarının kontrollerinin tamamlandığı, itirazların bilimsel açıdan değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, "ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından, Alan Yeterlilik Testlerinin Matematik Testi Temel Soru Kitapçığında yer alan 23 numaralı sorunun 'C' olarak girilmiş cevabının 'A' olarak değiştirilmesine; Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığında yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir. 2026-YKS Kılavuzunun '3.10.1. Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?' maddesinde yer alan 'Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır' hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır" denildi.

Kaynak: DHA

Eğitim, Güncel, ÖSYM, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖSYM'den YKS'de Soru İptali ve Düzeltme - Son Dakika

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