ÖSYM\'nin Yks Geliri 1.5 Milyar TL\'nin Üstünde

DİLAN KUTLU
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM), 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylardan elde ettiği sınav ücreti geliri toplam 1 milyar 558 milyon 609 bin 875 TL oldu. YKS'ye başvuran 34 yaş üstü kadın sayısı geçen yıla göre yaklaşık 50 bin kişi azaldı.
2024-YKS'ye toplam 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu. ÖSYM, 2024-YKS ücretlerini, her bir test için 295 TL olarak belirlemişti. YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) tüm adayların katılması zorunlu tutuluyor. Adaylar TYT'nin yanı sıra Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık ile bir lisans programına girmek istiyorlarsa Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT), Dil ile ilgili programlara yerleşmek istiyorlarsa ayrıca Yabancı Dil Testi'ne (YDT) katılıyor. Adaylar TYT'nin yanı sıra hangi test veya testlere katılacaksa, bu testlerin her biri için de ayrıca ücret ödüyor. Buna göre, TYT ve AYT'ye katılacak adaylar toplam 590 TL, her üç teste katılacak olan adaylar toplam 885 TL ödedi.
2024-YKS'ye katılacak toplam 3 milyon 36 bin 945 adaydan, 1 milyon 983 bin 766 aday AYT'ye, 228 bin 814 aday da YDT'ye başvurdu. TYT'ye girecek toplam 3 milyon 36 bin 945 adaydan alınan sınav ücreti miktarı 895 milyon 898 bin 775 TL olarak hesaplandı. TYT'nin yanı sıra, bu adaylardan ayrıca AYT'ye katılacak 1 milyon 983 bin 766 adayın ödediği miktar 595 milyon 210 bin 970 TL, YDT'ye katılacak 228 bin 814 adayın ödediği miktar 67 milyon 500 bin 130 TL oldu.
Tüm adayların katılacağı TYT'nin yanı sıra ek olarak AYT ve/veya YDT'ye katılacak adayların ödediği ücretlerle, ÖSYM'nin 2024-YKS için adaylardan aldığı sınav ücretleri toplamı 1 milyar 558 milyon 609 bin 875 TL'ye ulaştı.
ADAYLARIN YARISINDAN FAZLASI YKS'DE "DENEYİMLİ"
Öte yandan, 8-9 Haziran 2024'te yapılacak YKS'ye başvuran toplam 3 milyon 36 bin 945 adaydan 1 milyon 404 bin 156'sı sınava ilk kez başvururken, toplam 1 milyon 632 bin 339 adayın yeniden başvurduğu belirlendi. Yeniden başvuran adaylardan 798 bin 409 aday ikinci, 442 bin 64 aday üçüncü, 219 bin 390 aday dördüncü, 172 bin 926 aday ise beş ve daha fazla kez YKS'ye katılmış olacak.
YKS'YE BAŞVURAN 35 YAŞ ÜSTÜ KADINLARIN SAYISI AZALDI
Ayrıca, geçen yıl başlatılan uygulama kapsamında üniversitelerde özel kontenjan ayrılan 35 yaş üstü kadınların YKS'ye başvurularında azalma oldu. 2023 YKS'ye başvuran 34 yaş üstü kadın sayısı sayısı 168 bin 7 iken, bu yıl başvuran 35 yaş üstü kadın sayısı 118 bin 923 oldu. Geçen yıl üniversitelerde 34 yaş üstü kadınlar için toplam 21 bin 42 kontenjan ayrılmıştı.
2024-YKS iki oturum halinde gerçekleştirilecek. İlk oturum 8 Haziran Cumartesi saat 10.15'te yapılacak. 9 Haziran Pazar günü ise saat 10.15'te AYT, saat 15.45'te YDT düzenlenecek.
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