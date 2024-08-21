ÖSYM, Sayıştay Eleme Sınavı Başvurularını Duyurdu - Son Dakika
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ÖSYM, Sayıştay Eleme Sınavı Başvurularını Duyurdu

ÖSYM, Sayıştay Eleme Sınavı Başvurularını Duyurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sayıştay Eleme Sınavı için başvuruların başladığını duyurdu. Başvuralar 28 Ağustos'a kadar sürecek, sınav ise 6 Ekim'de Ankara'da yapılacak.

21.08.2024 10:49
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(ANKARA) -Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sayıştay Eleme Sınavı için başvuruların başladığını duyurdu. Başvuralar 28 Ağustos'a kadar sürecek, sınav ise 6 Ekim'de Ankara'da yapılacak.

ÖSYM tarafından yapılacak 2024- Sayıştay Eleme Sınavı başvuruları bugün başladı. Adaylar başvurularını  28 Ağustos'a kadar ÖSYM Başvuru Merkezleri'nin yanı sıra ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi ÖSYM tarafından hazırlanan 2024- Sayıştay Eleme Kılavuzu'nda yer alacak. ÖSYM'den yapılan duyuruda sınava girecek adayların kılavuzu dikkalice incelemeleri istendi. Sınav ise 6 Ekim'de Ankara'da yapılacak.

Kaynak: ANKA

Sayıştay, Ankara, 6 Ekim, Ösym, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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