Otel Havuzunda Boğulan Çocuk Hayatını Kaybetti
Alanya'da otel havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 4 yasındaki çocuk, hastanede öldü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde otel havuzunda boğulma tehlikesi geçiren çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Okurcalar Mahallesi'nde ailesiyle tatil yaptığı otelin yetişkin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren Muhammed Renas Çelik (4), kaldırıldığı özel hastanede verdiği 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Olayın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan otel personeli F.C. ile A.G, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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