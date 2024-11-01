Otizm İçin Farkındalık Projesi Başladı - Son Dakika
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Otizm İçin Farkındalık Projesi Başladı

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Otizm Farkındalığı İçin Birlikte projesinin açılış toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi.

01.11.2024 13:27
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"Otizm Farkındalığı için Birlikte" projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi

ANKARA - İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün destekleriyle Şafak Otizmli Bireyler Derneği tarafından hayata geçirilecek olan "Otizm Farkındalığı İçin Birlikte" isimli projenin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, otizmli bireylerin toplumsal yaşamlarına destek oluşturmak ve sosyal hayata kazanımını artırmak için farkındalık mesajı verildi.

Toplantıda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, günümüzde toplumların gelişmişlik seviyelerinin insana verdikleri değer ve insan odaklı çalışmalarla belirlendiğini ifade ederek, "Engelli hakları, değişen dinamikleriyle günümüz dünyasının en önemli konumlarından biri olmaya devam ediyor. Bakanlığımızın engelli politikasındaki temel vizyonu, engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatın her alanına aktif katılımlarını sağlamak, erişilebilir hizmetler geliştirmek ve onları hayatın her alanına dahil etmektir" diye konuştu.

Madak, bakanlık olarak otizmli bireylerin hayata katılımlarını sağlamak amacıyla bakım, eğitim, sağlık gibi yaşam ihtiyaçlarının yanında ekonomik ve sosyal destekler de sağladıklarını kaydetti.

Madak, 2016 yılında bakanlığın koordinasyonunda uygulanan ve bir engel grubuna özel ilk eylem planı olan "Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı" birçok faaliyetin hayata geçirildiğini hatırlatarak, "Bu kapsamda otizm tanılı bireylere, bakanlığımıza bağlı ihtisaslaşmış 4 yatılı bakım kuruluşunun yanı sıra 5 gündüz bakım kuruluşumuz hizmet vermektedir. Yeni açılacak kuruluşlarımızla birlikte hizmet kapasitemizi artırarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı

ŞAFAKDER Başkanı Pervin Sabur ise otizmli bireylerin toplumsal yaşamlarına destek ve güçlü bir gelecek sunmak amacıyla başlatılan proje sayesinde otizmli bireylerin toplumun her kesiminde değerlerini ve topluma kazanımını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: İHA

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