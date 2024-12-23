Otizmli Bireyler Spor Yapıyor

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Afyonkarahisar'da otizmli bireyler, ergoterapist eşliğinde denge ve dikkat sporları yapıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nden hizmet alan otizmli çocukların ergoterapist eşliğinde sportif aktiviteler yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Otizmli bireyler, sportif etkinliler sayesinde hem duyu bütünleme odalarında duyu seansları yapıyor hem de denge ve dikkat sporları yaparak bedensel ve bilişsel gelişimlerini güçlendiriyor." ifadesi kullanıldı.