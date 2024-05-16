Otizmli Cemal Levent Sezgin\'in Ebru Sanatı Sergisi Açıldı

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Otizmli Cemal Levent Sezgin'in 9 yaşından beri ebru sanatıyla yaptığı eserlerden oluşan "Kalpte Engel Olmasın" sergisi başkentte açıldı.

13 yaşındaki Cemal Levent'in 48 eserinin yer aldığı sergi, Altındağ Belediyesinin desteğiyle Güneş Sanat Galerisi'nde izlemine sunuldu.

Sergi açılışına Sezgin'in ailesi, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve belediye bünyesinde eğitim gören 10 engelli öğrenci öğretmenleriyle katıldı.

"Setin içindeki CD'leri izleyerek başladı"

Cemal Levent Sezgin'in annesi Rahşan Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını sırasında evde oldukları dönemde oğlunun, vakit geçirmek için duvarları boyadığını anlattı.

Oğlunun renklere ve resme ilgisini fark edince bir ebru sanatı seti satın aldığını anlatan Sezgin, "Sadece setin içindeki CD'leri izleyerek başladık. O şekilde devam ettik ve Cemal'in bundan zevk aldığını gördüm." dedi.

Anne Sezgin, Cemal Levent'in 4 yıl ebru sanatıyla uğraştığını ve alışılmışın dışında eserler yaptığını dile getirdi.

Oğlunun bağırsak hastalığı nedeniyle okula gidemediğini ve evde eğitim aldığını anlatan Sezgin, eve özel eğitim için gelen öğretmeninin çalışmaları görünce sergi başvurusu yaptığını belirterek, "Altındağ Kültür Müdürlüğü de kabul etti. Bize bu sergi olanağını sağladı." diye konuştu.

"Bir ebru hocasının oğlumuza yol göstermesini istiyoruz"

Sezgin, bir anne olarak oğlunu ilgisi doğrultusunda yönlendirmeye çalıştığını ancak bir eğitimci olmadığını vurgulayarak, "Bir ebru hocasının oğlumuza yol göstermesini istiyoruz. Onu geliştireceğini ve destekleyeceğinizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Ailece sanata ilgi duyduklarını dile getiren Sezgin, Cemal Levent'i bu anlamda her zaman desteklediklerini ve başarısından mutluluk duyduklarını kaydetti.

"Çalışmalarına devam etmesini ümit ediyoruz"

Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki de küçük sanatçıyla sergiyi gezerek eserleri inceledi.

Çalışmaları etkileyici bulduğunu belirten Tiryaki, Cemal Levent'in sonraki sergilerine de ev sahipliği yapmak istediklerini söyledi.

Tiryaki, engelli çocuklara destek vererek onların hayata tutunmasına katkı sunulması gerektiğini vurguladı.

Sanatla uğraşılan bir toplumda huzursuzluk olmayacağını dile getiren Tiryaki, "Bir toplumun gelişmişlik düzeyi kültür ve sanata karşı toplumun ilgisiyle ölçülür. Eğer toplumun önemli bir kesimi kültür ve sanatın müşterisi ise toplum bir seviye atlamış olur." ifadelerini kullandı.

Tiryaki, engelli çocuklara daha çok fırsat vermek gerektiğini vurgulayarak, "Bu toplumda beraber yaşıyoruz. O nedenle önümüzdeki süreçte zaten bu sergilerin, çalışmaların sayılarını artıracağız. İster istemez artıracağız. Serginin bulunduğu bölge de kültür ve sanatın bir parçası zaten. Buraları biz restore ettik hem de buralarda da sanatçılara, çok sayıda sanatçıya yer verdik." diye konuştu.