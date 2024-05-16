Otizmli Çınar Fidancı, su korkusunu yenerek havuzda tek başına yüzmeye başladı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki otizmli Çınar Fidancı, su korkusunu yenip havuzda tek başına yüzmeye başladı.

Baba Sercan Fidancı, iki yaşında otizm teşhisi konulan oğlu Çınar'ı, sosyal hayata uyum sağlaması ve öz güveninin artması amacıyla doktor tavsiyesiyle yüzme kursuna kaydettirdi.

Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğünün kursuna iki yıl önce başlayan Çınar, yüzme antrenörü Anıl Bulut ile haftada iki gün çalışarak su korkusunu yendi ve tek başına yüzmeye başladı.

Baba Fidancı, AA muhabirine, "Suyun üzerinde oğlumu tek başına yüzerken görmek tarif edilemez bir duygu." dedi.

Oğullarının gelişimine destek olmaya çalıştıklarını vurgulayan Fidancı, havuz için haftada iki gün Muratlı ilçesinden Tekirdağ'a geldiklerini dile getirdi.

"Şimdi su altı eğitimi almaya çalışıyoruz"

Fidancı, esnaf olduğu için Çınar'ı Tekirdağ'a getirdiğinde dükkanında eşinin durduğunu ifade etti.

Oğlunun suya ilk girdiği zamanlarda çok zorlandığını ancak zamanla bunu aştığını anlatan Fidancı, "Elimizden geldiği kadarıyla mücadele etmeye devam ediyoruz. Suyun üstüne simitle birlikte giriyorduk. Onu atlattık ve paletleri attık. Şimdi su altı eğitimi almaya çalışıyoruz. Suyun altında yüzdürmeye devam ettirmeye çalışıyor hocamız." diye konuştu.

Antrenör Bulut ise özel çocukların su sporlarıyla sosyalleştiğini belirterek, Çınar'ın su korkusunu yendikten sonra büyük bir gelişme gösterdiğini söyledi.

İlk başlarda Çınar'ı suya alıştırmakta zorlandığını ancak zamanla güçlü bir bağ kurduklarını dile getiren Bulut, artık Çınar'ın havuzda kendi başına yüzebildiğini ifade etti.

Bulut, Çınar'ın kendi yaş kategorisinde yarışmalara katılmasını sağlamayı amaçladığını aktardı.