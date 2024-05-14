Otizmli Çocukların Anneleri İçin Güzellik Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Otizmli Çocukların Anneleri İçin Güzellik Programı Düzenlendi

Otizmli Çocukların Anneleri İçin Güzellik Programı Düzenlendi

TODEV tarafından düzenlenen 'Mutlu Anneler Mutlu Çocuklar' projesi kapsamında otizmli çocukları olan anneler için bir güzellik programı gerçekleştirildi. Anneler Günü'ne özel olarak düzenlenen etkinlikte, anneler saçlarını yaptırma imkanı buldu. TODEV Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Candan, projenin amacının otizmli çocuk annelerine destek olmak olduğunu belirtti ve bu tür projelerin toplumda yaygınlaşması gerektiğini vurguladı. Otizmli çocuk sahibi anneler ise toplumun bilinçlenmesini ve daha fazla anlayış göstermesini istediler.

14.05.2024 18:15
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Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfınca (TODEV) düzenlenen "Mutlu Anneler Mutlu Çocuklar" projesi kapsamında çocukları otizmli olan anneler için güzellik programı gerçekleştirdi.

Beşiktaş Levent'teki bir kuaförde Anneler Günü'ne özel düzenlenen etkinlikte, bu kez kendileri için vakit ayıran anneler saçlarını yaptırma imkanı buldu.

TODEV Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Candan, burada yaptığı konuşmada, kendisinin de 38 yaşında otizmli bir çocuğu olduğunu söyledi.

Özel çocuk annelerinin toplum ve aile içinde çok yalnız kaldığını belirten Candan, bu yüzden annelere destek olmak istediklerini belirtti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden itibaren "Mutlu Anneler Mutlu Çocuklar" projesinin sürdüğünü kaydeden Candan, proje kapsamında çeşitli etkinlikler yaptıklarını dile getirdi.

Bu tür projelerin toplumda yaygınlaşması gerektiğini vurgulayan Candan, şöyle konuştu:

"Anneler canla başla uğraşırken, kendilerinden vazgeçiyorlar. Toplum baskısı her yerde var. İnsanlar kendilerinden olmayan ya da bu tip sıkıntılı durumları gördüğünde maalesef yok saymaya çalışıyorlar. Destek olmayı bırakın, keşke köstek de olmasalar. Her yerde sorun yaşanıyor. 'Orada olmamalısınız' hissini maalesef anneler her an hissedebiliyor. TODEV, annelerimizin yanında çünkü anneler mutlu ve kendilerinin farkına varırsa, çocuklarıyla da iletişimi ve çocuklarını topluma kabul ettirmeleri daha kolay olacaktır. Onun için güzel insanlarla güzel iş birlikleri yapıyoruz."

"5 yıldır kendime ayıracak vakit bulamıyordum"

Anne Büşra Daral, şu an 5 yaşındaki oğlunun 2 yaşında otizmli olduğunu öğrendiğini anlattı.

Özel eğitimlerle çocuğu için uğraştığını belirten Daral, "Toplu taşıma, kafe, restoran, park vb. her yere gittiğimizde insanlar bizden geri çekilme yaşıyorlar. Parkta insanlar geri geri kaçıyor ve bu bizi çok kırıyor. Çok yalnızız. Ben 5 yıldır, kendime ayıracak vakit bulamıyordum. Hastalandığımız zaman bile tedavi olmaya tek başımıza gidemiyoruz, bu yüzden çocuklarımız için sağlığımızı bile erteliyoruz." diye konuştu.

Otizmli çocuk sahibi olmanın zor ve sıkıntılı olduğunu ancak kabullenme dönemini atlatınca sürecin daha kolay ilerlediğini dile getiren 14 yaşında otizmli çocuk sahibi anne Şener Tok, özel çocuk annelerinin manevi olarak da kuvvetli olduğunu vurguladı.

Eğitim sürecinde bazen geriye gittiklerini ancak en ufak bir şeyde umutlandıklarını söyleyen Tok, "Anne olduğumu, ben otizmli çocuğumla daha çok fark ettim. Toplum bu konularda biraz daha bilinçlensin. Biz toplumun da bakışından dolayı dışarıda çok fazla vakit geçirebilen anneler değiliz. Bizi eve tıkmasınlar, sokağa çıkıp, insanlarla bir arada olalım. Artık bağırtılar insanların gözünde abartılı olmasın, uzun uzun bakılmasın. Anlayış ve empati isteğimiz bu kadar." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Hande Doğandemir de kurucu ortağı olduğu bir kozmetik markasının ürünlerini annelere hediye etti. Birkaç senedir doğum günlerinde Vakıf için elinden geldiğince destek olmaya çalıştığını kaydeden Doğandemir, "Özel çocuk anneleri sosyal hayattan çok kopuyorlar, büyük sorumluluklarının olduğu bir yaşamları var, kendilerine zaman ayıramıyorlar. Biz de kendilerine zaman ayırabildikleri bir gün yanlarında olduk." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Otizmli Çocukların Anneleri İçin Güzellik Programı Düzenlendi - Son Dakika

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