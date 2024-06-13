Otizmli Öğrenci Mezuniyet Töreninde Kep Attı - Son Dakika
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Otizmli Öğrenci Mezuniyet Töreninde Kep Attı

Kırklareli'nde mezuniyet kriterlerini tamamlayan otizmli öğrenci Çınar Aydoğan, düzenlenen törende kep attı. Doğan Işıkalp İlkokulu öğretmenleri, mezun olan Çınar için özel bir tören düzenledi. Tören sırasında otizmli öğrenciye mezuniyet cübbesi giydirildi ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Çınar'ın annesi, otizmle mücadele ettiklerini ve çocuğunun sosyalleşmesi için büyük emek verdiğini belirtti. Okul müdürü ise özel çocukların topluma kazandırılması gerektiğini vurguladı.

13.06.2024 12:49
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Kırklareli'nde mezuniyet kriterlerini tamamlayıp bu hakkı elde eden, 4 kişilik sınıfın tek mezunu otizmli öğrenci Çınar Aydoğan düzenlenen törende kep attı.

Doğan Işıkalp İlkokulu öğretmenleri, mezun olan 12 yaşındaki Çınar için tören düzenlemeye karar verdi.

Öğretmenler tarafından okulun bahçesindeki ağaçlar balonlarla süslendi, platform oluşturuldu.

Törende otizmli öğrenciye mezuniyet cübbesi giydirildi.

Programda Çınar Aydoğan'a kağıt üzerine boya ile el baskı yaptırıldı. Ardından halk oyunları ekibi gösteri sundu, yerel sanatçı Barış Gülhane tarafından Aydoğan'ın sevdiği şarkılar seslendirildi.

Daha sonra Çınar, kep atarak mezuniyet heyecanı yaşadı.

Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Belediye Başkan Yardımcısı Kürşad Yamaner ile İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Özefsun, öğrenciye hediyeler verdi.

"Her şekilde başarıyorsun, kim ne derse desin"

Anne Sevcan Aydoğan, AA muhabirine otizmle 2016 yılında tanıştıklarını söyledi.

Zor süreçler geçirdiklerini ancak hiçbir zaman yorulmadan mücadele ettiklerini ifade eden Aydoğan, çocuğunun sosyalleşmesi için büyük emek verdiğini kaydetti.

Oğlu ile birçok zorluğun üstesinden geldiklerini anlatan Aydoğan, "Çok zor günler yaşadık. Zaman zaman ağladım ama anladım ki ağlamakla hiçbir şeyi başaramayacağım. Güçlü ve kuvvetli olmaya karar verdim. Evladımı her şekilde koruyup kolladım." diye konuştu.

Aydoğan, okul yönetiminin ince düşüncesinin kendisini çok mutlu ettiğini vurguladı.

Törende duygu dolu anlar yaşadıklarını dile getiren Aydoğan, "Anneler babalar hiçbir zaman evlatlarını eve kapatmasın. Her şekilde başarıyorsun, kim ne derse desin. Evlatlarına karşı duyarlı olsunlar, her yere götürsünler." dedi.

Okul Müdürü Savaş Türkoğlu ise özel çocukların topluma kazandırılması gerektiğine işaret etti.

Törende çok duygulandığını anlatan Türkoğlu, "Bu çocuklar sallanmak, zıplamak, dönmek, oyun oynamak istiyor. Bu çocukların ayrı bir dünyaları var, bizim de onları hayata hazırlamamız lazım. Farkındalık oluşturmak için bu töreni düzenledik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Otizmli Öğrenci Mezuniyet Töreninde Kep Attı - Son Dakika

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