Otizmli Yüzücü Tuna Tunca, Manş Denizi\'ni Geçmeye Hazırlanıyor

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, Manş Denizi'ni geçmek için İngiltere'den Fransa'ya yüzecek. Genç yüzücü 34 kilometrelik zorlu geçişi başarıyla tamamlaması halinde Manş Denizi'ni yüzerek geçen otizmli ilk Türk sporcu olarak tarihe geçecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün otizmli ultra maraton yüzücüsü 22 yaşındaki Tuna Tunca, eylül ayında olumsuz hava koşulları nedeniyle 8. saatte kaptan kararıyla durdurulan İngiltere-Fransa arasındaki Manş Denizi geçişini tamamlamak için kolları sıvadı. Genç yüzücü Tunca, yarım kalan hayaline kavuşmak üzere İngiltere'ye gitti. İngiltere'nin doğu kıyısında yer alan Dover kentinden Fransa kıyılarına yüzecek Tunca'nın start gününü, Manş geçişlerini denetleme ve onaylama yetkisine sahip organizasyonun komitesi deniz ve hava koşullarının uygunluğuna göre belirleyecek. Geçişin 12-24 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanıyor. Ulusal ve uluslararası yüzme yarışlarında bugüne kadar 50'ye yakın madalya kazanan Tunca'nın Manş deneyimi, otizmin bir engel değil, nöroçeşitliliğin bir parçası olduğunu hatırlatmayı amaçlıyor. Ayrıca tüm dünyayı otizmli bireylerin spora erişimini ve toplumsal yaşama katılımını kolaylaştıran kurum ve organizasyonları desteklemeye davet ediyor.

Gece karanlığında yüzmeye devam

Tunca'ya Manş geçişinde annesi Gül Nur Tunca ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve Triatlon Milli Takım Antrenörü Mert Onaran'ın da içinde olduğu rehber tekne eşlik edecek. Kurallar gereği tekneye dokunması ve tutunması yasak olan sporcu, yemek ihtiyacını besin ve enerji değeri yüksek jel gıdalarla karşılayacak, bone, mayo ve deniz gözlüğü dışında koruyucu ekipman kullanamayacak. Güçlü akıntılar, denizanası tehlikesi ve yoğun deniz trafiği nedeniyle dünyanın en riskli açık deniz parkurlarından biri olan Manş Denizi'nde su sıcaklığının haziran ayında oldukça düşük (13-15 °C) olması bekleniyor. Deneyimli yüzücü parkurun bir kısmını da gece karanlığında yüzecek.

"Sporcularımızın hayallerine ulaşabilmelerini vesile olabilmek adına adımlar atıyoruz"

Manş geçişi öncesi kulübü ziyaret eden Tunca'yı Türk Bayrağı ve Atatürk fotoğraflı tişört hediye ederek İngiltere'ye uğurlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Tugay, "Özel bireyler başta olmak üzere tüm yetenekli sporcularımızın hayallerine ulaşabilmelerine vesile olabilmek ve sporda fırsat eşitliği sağlamak adına önemli ve kararlı adımlar atıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın spora ve sporcuya olan desteği her alanda artarak sürecek, bizler de ulusal ve uluslararası arenada kulübümüzü ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Oğlumla her zaman gurur duyuyorum"

Tunca'nın yıllardır hayalini kurduğu Manş Denizi geçişinin sportif bir başarıyı değil, farklılıkların güce dönüştüğü bir yolculuğu temsil ettiğini ifade eden anne Gül Nur Tunca ise "Tuna sadece bir sporcu değil, aynı zamanda güçlü bir farkındalık elçisi. 3 yaşından itibaren farklı ve özel bir birey olarak büyük mücadeleler verdi. Bugün hayatta en çok sevdiği şeyi yapmak için yola çıkıyor, ufka kadar yüzecek, hayaline kavuşacak. Oğlumla her zaman gurur duyuyorum" dedi.

"Başaracağız"

Karaburun ve Urla'da günde 20 kilometreye varan açık deniz antrenmanları yaparak yarışa hazırlandıklarını ifade eden antrenör Mert Onaran, "Yoğun deniz antrenmanları ile Tuna'nın fiziksel ve zihinsel dayanıklılığını daha da geliştirdik. İlk Manş geçişimiz olumsuz hava koşulları nedeniyle yarıda kalmış, o gün geçiş yapan 8 yarışmacı da tekneye geri çağrılmıştı. Tuna'nın yarım kalan hayalini gerçekleştireceğine inancımız tam, başaracağız" diye konuştu.

Genç yaşına rağmen çok sayıda başarıya imza atan Tuna, birçok açık su yüzme yarışında engelli kategorisi olmaksızın kendi yaş grubunda madalya ve kupalar kazandı. İstanbul ve Çanakkale Boğazlarını defalarca yüzerek geçti, ilk açık su geçişini Sakız Adası ve Çeşme arasında yaptı, dünyanın en eski ultra maratonu Capri-Napoli açık deniz yarışında 36 kilometrelik parkuru antrenörü Mert Onaran ile tamamlayarak en iyi ikili kupasını kaldırdı.