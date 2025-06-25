Otluk Alanda Yangın: Şüpheli Tutuklandı

Küçükçekmece'de otluk alanda yangın çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstasyon Mahallesi Bezirganbahçe mevkisinde dün bir üniversiteye ait olduğu öğrenilen arazideki otluk alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin iki saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından vatandaşların, aracını yol kenarında durduran bir kişinin elindeki cismi yakıp otluk alana attığı ihbarı üzerine polis çalışma başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kameraları ile bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntüleri inceleyen polis, şüpheli G.A'yı (35) dün akşam gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki sorgusunda, otluk alana yanan herhangi bir şey atmadığını savunarak, alkollü olduğunu ve tuvalet ihtiyacını gidermek için yol kenarında durduğunu beyan ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerde, yol kenarında duran şüphelinin yaktığı bir cismi otluk alana attığı ve bir süre bekledikten sonra aracına binerek uzaklaştığı anlar yer alıyor.