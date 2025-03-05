Otobanda Sığırcık Kuşları İle İlgili Şaşırtıcı Anlar

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İstanbul - İzmir otobanında sürücüleri şaşırtan görüntü: Yüzlerce sığırcık kuşu yola kondu

BURSA - Yüzlerce sığırcık soğuk hava sebebiyle Bursa-İzmir otobanı üzerine kondu. Sığırcıklara çarpmamak için neredeyse durma hoktasına gelen sürücüler o anları cep telefonlarıyla görüntülediler.

Bursa-İzmir otobanı üzerinde uçan yüzlerce sığırcık soğuk hava sebebiyle yol üzerine kondu. Seyir halindeki araçlar, yol üzerindeki sığırcıkları görüp yavaşladı. Tek şerit halinde yoldan yavaşça ilerleyen sürücüler o anları hayretle izledi. Yol üzerindeki sığırcıkların görüntüsü ise sosyal medyada binlerce kez izlendi.