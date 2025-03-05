İstanbul - İzmir otobanında sürücüleri şaşırtan görüntü: Yüzlerce sığırcık kuşu yola kondu
BURSA - Yüzlerce sığırcık soğuk hava sebebiyle Bursa-İzmir otobanı üzerine kondu. Sığırcıklara çarpmamak için neredeyse durma hoktasına gelen sürücüler o anları cep telefonlarıyla görüntülediler.
Bursa-İzmir otobanı üzerinde uçan yüzlerce sığırcık soğuk hava sebebiyle yol üzerine kondu. Seyir halindeki araçlar, yol üzerindeki sığırcıkları görüp yavaşladı. Tek şerit halinde yoldan yavaşça ilerleyen sürücüler o anları hayretle izledi. Yol üzerindeki sığırcıkların görüntüsü ise sosyal medyada binlerce kez izlendi.
Son Dakika › Güncel › Otobanda Sığırcık Kuşları İle İlgili Şaşırtıcı Anlar - Son Dakika
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