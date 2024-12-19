Otobüs Kazası Sanığına 10 Yıl Ceza

Güncel

İzmir'den Kapadokya bölgesine gezi için giderken devrilen ve 6 kişinin öldüğü, 41 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin tur otobüsü sürücüsüne "taksirle öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Metin Ç. ile taraf avukatları katıldı.

Müşteki avukatları, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu ve olay günü hız sınırlarını da aşmadığını savunarak, beraatini istedi.

Son sözü sorulan Metin Ç, "Beraat etmek istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "taksirle öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

Metin Ç. idaresindeki 48 J 8149 plakalı Enkotur'a ait otobüsün geçen yıl 19 Şubat'ta Konya- Aksaray kara yolunun 50. kilometresinde devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 41 kişi yaralanmıştı.