Otobüs Kazasında Sürücü Tutuklandı

Güncel

İzmir'in Balçova ilçesinde kullandığı belediye otobüsüyle çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü, tutuklandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki ESHOT'a ait otobüsle 6 Kasım'da Mithatpaşa Mahallesi İnciraltı Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Gizem Soylu'ya (24) çarpıp ölümüne neden olan sürücü A.A'nın (45) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye gönderilen A.A, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.