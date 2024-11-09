Otobüs Kazasında Sürücü Tutuklandı

İzmir'in Balçova ilçesinde kullandığı belediye otobüsüyle çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü, tutuklandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki ESHOT'a ait otobüsle 6 Kasım'da Mithatpaşa Mahallesi İnciraltı Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Gizem Soylu'ya (24) çarpıp ölümüne neden olan sürücü A.A'nın (45) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye gönderilen A.A, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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