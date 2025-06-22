Otobüs Şoförü Silahlı Saldırıya Uğradı

GAZİANTEP'te şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsü şoförü Osman Keyf (65), trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı sürücünün tabancalı saldırısına uğradı. Otobüs şoförü ayağından yaralanırken, olay anı otobüsün kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte yol verme gerekçesiyle özel halk otobüsü şoförü Osman Keyf ile kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında otomobil sürücüsü tabancasıyla Osman Keyf'e 5 el ateş etti. Ayağından vurulan otobüs şoförü tedaviye alınırken, olay yerinden kaçan şüpheli kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı ise otobüsün kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Osman Keyf'in yanında duran otomobil sürücüsü ile bir süre tartıştığı ve sonrasında otomobil sürücüsünün aracından inmeden tabanca ile Osman Keyf'e defalarca ateş ettiği anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA