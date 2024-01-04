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DÜZCE'de Otobüs Şoförü Unutulan Çantayı Sahibine Ulaştırdı - Son Dakika
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DÜZCE'de Otobüs Şoförü Unutulan Çantayı Sahibine Ulaştırdı

Düzce'de şehir içi ulaşım hizmetlerinde çalışan bir otobüs şoförü, bir durakta unutulan içinde 70 bin TL ile 200 bin TL değerinde bilezik dolu çantayı fark ederek sahibine ulaştırdı. Çantayı alan şoför, mahalle muhtarının aracılığıyla çantayı sahibine teslim etti. Muhtar, otobüs şoförüne ve Düzce Belediyesi'ne teşekkür etti.

04.01.2024 - 20:38,
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DÜZCE'de şehir içi ulaşım hizmetlerinde çalışan otobüs şoförü bir durakta unutulan içinde 70 bin TL ile 200 bin TL değerinde bilezik dolu çantayı fark etti. Çantayı alan şoför mahalle muhtarının aracılığı ile sahibine ulaştırdı.

Düzce Belediyesi'nde ait şehir içi ulaşım otobüsünde şoför olan Faruk Kalkan öğle saatlerinde Çavuşlar Mahallesi'nde bulunan bir durakta unutulmuş çanta olduğunu fark etti. Çantayı alan Kalkan, telefonla hareket merkezine bilgi verdi. Faruk Kalkan, daha sonra içinde 70 bin TL nakit para ve 200 bin TL değerinde bilezik olan çantayı Çavuşlar Mahallesi Muhtarı Cengiz Beşel'e teslim etti. Muhtar, çantayı isminin açıklanmasını istemeyen sahibine ulaştırdı. Yaşananları anlatan otobüs şoförü Kalkan şunları söyledi

Melensu Park- Çavuşlar TOKİ seferini yaptığım esnada durakta çanta olduğunu fark ettim. Duraktaki son yolcudan çantayı almasını rica ettim. Yolcunun şahitliğinde çantada para olduğunu gördüm. Müdürümü arayıp, kendisinin bilgisi dahilinde Çavuşlar Mahallesi muhtarlığına çantayı teslim ettim.

ŞOFÖRÜMÜZE VE BELEDİYEMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Çavuşlar Mahallesi Muhtarı Cengiz Beşel duyarlılığından dolayı otobüs şoförüne teşekkür ederek, Mahalle sakinlerinden bir kardeşimiz çantasını Mahalle Muhtarlığımızın önünde bulunan durakta unutmuş. Düzce Belediyesi Ulaşım A.Ş. şoförlerinden duyarlı bir arkadaşımız çantayı bize teslim etti. Biz de çantanın sahibine eksiksiz bir şekilde ulaşmasına vesile olduk. Mahalle sakinimiz adına, Düzce Belediyesine ve Ulaşım A.Ş. şoförlerimize duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum diye konuştu. (DHA)

DÜZCE\'de Otobüs Şoförü Unutulan Çantayı Sahibine Ulaştırdı
Kaynak: DHA
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