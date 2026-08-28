Otobüs Şoföründen Örnek Davranış

Malatya'da rahatsızlanan yolcu belediye otobüsüyle polikliniğe götürüldü.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri şoförü Orhan Aslan, kent merkezi ile Karahan Mahallesi hattında sefer yaparken araçtaki bir yolcunun baygınlık geçirdiğini fark etti.

Sürücü, güzergahını değiştirerek, rahatsızlanan yolcuyu Eski Malatya Semt Polikliniğine ulaştırdı.

Şoförün yolcuyu hastaneye ulaştırması, araç kameraları tarafından kaydedildi.

Yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.