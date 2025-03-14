Otobüsün Altında Kalan Kadın Yaralandı

Osmaniye'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadının özel halk otobüsünün altında kalarak yaralanması, güvenlik kamerasına yansıdı.
Cevdet Sunay Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Sevgi C, özel halk otobüsünün altında kaldı.
Olayı gören vatandaşlar, Sevgi C'yi otobüsün altından çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Kazada yaralanan Sevgi C, olay yerine sevk edilen ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi.
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