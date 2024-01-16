Marmaris'ten hareket eden otobüsün kaza anı görüntülendi
Mersin'in Aydıncık ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrilen otobüsün, Muğla'nın Marmaris Otogarı'ndan hareket ettiği son görüntüler ortaya çıktı. Kazada 9 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı.
OTOBÜSÜN MARMARİS'TEN HAREKET GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Mersin'in Aydıncık ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, bariyeri aşarak karşı şeride geçip şarampole devrilen 9 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı yolcu otobüsünün Muğla'nın Marmaris Otogarı'ndan hareket ettiği son görüntüler ortaya çıktı.
Cavit AKGÜN/ MUĞLA,
Kaynak: DHA