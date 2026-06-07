Otokoç Galerisine Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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Otokoç Galerisine Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Gözaltında

07.06.2026 21:17
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Antalya'da Otokoç galerisine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

(ANKARA) - Antalya Emniyet Müdürlüğü, Kepez ilçesinde Koç Holding'e bağlı Otokoç galerisine silahla ateş edilmesiyle ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul'daki saldırının ardından, Antalya'nın Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki Otokoç galerisine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma kapsamında şüphelilerin kaçış güzergahlarının tespit edilmesinin ardından 3 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı duyuruldu.

Açıklamada, ""07 Haziran 2026 günü, ilimiz Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana gelen olayla ile ilgili olarak iş yerine silahla ateş edildiğinin belirlenmesi üzerine Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince yürütülen inceleme ve araştırmalarda, şüpheli şahısların kaçış güzergahları tespit edilerek yakalanmalarına yönelik çalışma başlatılmış ve 3 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: ANKA

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