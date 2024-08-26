Otomatik ray yağlama sistemi geliştirildi, yüzde 70 tasarruf sağlandı - Son Dakika
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Otomatik ray yağlama sistemi geliştirildi, yüzde 70 tasarruf sağlandı

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Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait SAMULAŞ, kendi imkanlarıyla otomatik ray yağlama sistemi geliştirdi. Güneş enerji paneli ile çalışan sistemle yüzde 70 tasarruf sağlandı. Sistem, mühendisler ve teknikerler tarafından geliştirildi ve 20 noktada uygulanacak. Güneş enerjisi ile çalışacak olan sistem, maliyetlerde de tasarruf sağlayacak.

26.08.2024 20:49  Güncelleme: 20:55
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Otomatik ray yağlama sistemi geliştirildi, yüzde 70 tasarruf sağlandı

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait SAMULAŞ kendi imkanlarıyla otomatik ray yağlama sistemi geliştirdi. Güneş enerji paneli ile çalışan sistemle yüzde 70 tasarruf tasarruf sağlandı.

Seyir halinde sürtünmeden dolayı kaynaklanabilecek aşınmayı engellemek için uzun yıllardır manuel olarak yapılan ray yağlama sistemi artık otomatik olarak gerçekleştirilecek. Sistem SAMULAŞ'ta görevli mühendisler ve teknikerler tarafından geliştirildi. 2 ay boyunca yapılan çalışmayla ortaya çıkan sistem satın almaya oranla yüzde 70 tasarruf sağladı. 20 noktada uygulanacak sistem kurulum maliyetinin yanı sıra iş gücü noktasında da tasarruf sağlayacak.

Güneş enerjisi ile çalışacak

Sistemin çalışması için gerekli olan elektrik güneş enerjisiyle sağlanacak. Güneş enerji sisteminin kullanılması ile maliyetlerde de tasarruf sağlanmış olacak. Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Daha ileri Samsun hedefiyle her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin güvenli, konforlu ve hızlı bir ulaşımdan faydalanmaları önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda ekiplerimiz harekete geçerek önemli bir çalışma gerçekleştirdiler. Dışardan satın almaya kıyasla yüzde 70 daha az maliyetle otomatik ray yağlama sistemi geliştirdiler. Bugüne kadar bu işlem manüel olarak yapılıyordu. Ama kendi mühendis ve teknisyenlerimizin emeği ile bu işlem artık otomatik olarak gerçekleştirilecek. Bizim hedefimiz şehrimizdeki ulaşımın daha da verimli hale gelmesi ve hemşehrilerimize daha güvenli, konforlu ve kaliteli bir ulaşım hizmeti sunmak. Bunu yaparken de imkanlarımızı verimli kullanmak. Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte Samsun'umuzu örnek bir şehir haline getirme vizyonuyla hareket etmeyi sürdürüyoruz" dedi.

"26 lokasyon da bu otomatik yağlama sisteminin kurulumunu düşünüyoruz"

SAMULAŞ İdari ve Teknik Birimler Yöneticisi Serkan Salmaz, "Raylı sistem sektöründe ray ve teker ilişkisi önemli bir parametreye sahiptir. Burada yolcuların konforunu, güvenliğini ve bakım maliyetlerini düşürebilme adına tekerlerin ve rayların metal oluşundan mütevellit aşınmalar söz konusudur. Bu aşınmaları önleyebilmek için tekerlere ve raylara yağlama sistemi gerçekleştirilmektedir. Raylarda manuel yağlama ve otomatik yağlama olarak çalışma sürdürülmektedir. 14 yıllık geçmişimizde manuel yağlama ile devam etmekteydik. Otomatik yağlama sisteminin yurt dışından kurulumlar mevcuttur. Biz bu otomatik yağlama sisteminin kendi mühendislerimiz ve teknik kabiliyetimizle birlikte gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 2 -3 aylık zamanda prototip bir çalışma gerçekleştirdik. Bu prototip çalışmayı yaklaşık 10 aydır sahada kurulumunu gerçekleştirdik ve eksiksiz bir şekilde çalışabilirliğini test ettik ve gördük. Bizim ana hattımız 34 kilometredir. 26 lokasyon da bu otomatik yağlama sisteminin kurulumunu düşünmekteyiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Otomatik ray yağlama sistemi geliştirildi, yüzde 70 tasarruf sağlandı - Son Dakika

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